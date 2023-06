Meghan Markle vuole fare l'influencer. Secondo gli esperti un suo post può valere 350.000 Euro

Meghan Markle, la Duchessa di Sussex, sembra avere grandi ambizioni nel mondo dei social media. Secondo esperti di social media, l'ex attrice potrebbe diventare un'influencer di successo, superando persino la famosa Chiara Ferragni. Nonostante si sia allontanata da Londra, dalla Royal Family e da Buckingham Palace, Meghan continua a catturare l'attenzione dei tabloid britannici, diventando una presenza costante nelle testate di tutto il Regno Unito.



La Duchessa di Sussex sta pianificando un rinnovamento della sua carriera lavorativa, e sembra che l'influencer marketing sia una delle sue prossime mosse. Negli ultimi mesi, Meghan e il Principe Harry sono stati oggetto di molte vicissitudini mediatiche, tra cui il presunto inseguimento per le strade di New York. Nonostante abbiano espresso il desiderio di una maggiore privacy dopo l'uscita della loro serie tv su Netflix e la pubblicazione del libro "Spare", sembra che la privacy sia solo una facciata, in quanto Meghan sembra pronta a fare un grande ritorno sui social media.



Uno dei progetti che sembrerebbe intenzionata a riprendere è il suo blog, The Tig, fondato nel 2014 e chiuso nel 2017 dopo l'incontro con il Principe Harry. Tuttavia, questa volta la Duchessa vorrebbe andare oltre e aprire anche una pagina Instagram dedicata al suo sito web. Secondo il The Time, che ha intervistato alcuni esperti di social media, un singolo post potrebbe far guadagnare a Meghan intorno alle 300.000 sterline pari a 350.000 euro. Questo dato lascia intuire che, se l'ex attrice decidesse di immergersi nel mondo dei social media, potrebbe diventare addirittura una nuova Chiara Ferragni.



Meghan Markle sembra determinata a sviluppare tutti i suoi progetti lavorativi in cantiere. Recentemente, ha anche firmato con un'importante agenzia di talenti di Hollywood, il che ha fatto sorgere il sospetto che potrebbe tornare a recitare. Tuttavia, è sui social media che Meghan sembra avere un vero e proprio potenziale inesplorato, e potrebbe rivelarsi un terreno molto fertile per la sua creatività e la sua influenza.



L'interesse e la curiosità intorno ai progetti futuri di Meghan Markle sono alti, e il suo ritorno nel mondo dello spettacolo e dei social media potrebbe portare nuovi e interessanti sviluppi nella sua carriera. Resta da vedere come gestirà la sua presenza online e come riuscirà a bilanciare la sua vita personale con quella pubblica. Tuttavia, gli esperti social sembrano avere fiducia nelle sue capacità di influencer e non vedono l'ora di vedere cosa riserverà il futuro per Meghan Markle, l'icona di stile e potenziale regina degli influencer.