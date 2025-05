Meghan Markle in cucina: il fascino del cibo "regale" da asporto

La duchessa di Sussex, Meghan Markle, protagonista della serie Netflix “With Love, Meghan”, continua a dividere pubblico e critica con il suo approccio al mondo culinario. Dopo aver deliziato gli spettatori con piatti che hanno suscitato tanto lodi per la buona volontà quanto critiche per la qualità e l’eccessiva estetizzazione, Meghan ha recentemente ammesso di non avere sempre tempo per cucinare personalmente per la sua famiglia.



In un’intervista rilasciata durante l’ultimo episodio del suo podcast “Confessions of a Female Founder”, la duchessa ha rivelato di affidarsi spesso al cibo da asporto, ma non in modo banale: il suo tocco distintivo consiste nel rendere queste pietanze più presentabili e appetibili, aggiungendo quel pizzico di eleganza che contraddistingue il suo stile. Un modo per mantenere un’aura “regale” anche quando il tempo stringe. La serie, che mostra Meghan mentre offre consigli su ospitalità e cucina in una villa vicino a Montecito, in California, ha ricevuto un’accoglienza tutt’altro che calorosa. Critiche feroci sono piovute soprattutto nel Regno Unito e negli Stati Uniti, dove i critici hanno ridicolizzato le sue ricette, giudicate complicate e poco realistiche, e l’uso eccessivo di fiori commestibili su ogni piatto, dagli hamburger alle uova fritte.



Nonostante le recensioni negative, Netflix ha confermato la produzione di una seconda stagione prevista per l’autunno, segno che lo show ha comunque trovato un suo pubblico. La duchessa, infatti, continua a incarnare un’immagine di perfezione e stile, anche se lontana dalla spontaneità e dalla naturalezza che molti spettatori si aspettano.



Meghan Markle rimane un personaggio controverso nel panorama televisivo: una duchessa “umana” che, pur non avendo tempo per cucinare, riesce a trasformare anche un semplice piatto da asporto in un’esperienza estetica, confermando il suo inconfondibile tocco regale.