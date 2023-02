Megafrittata di Carnevale da duemila uova

TRIESTE - Una gigantesca padella di almeno alcuni metri di diametro alla quale cinque uomini lavorano con una sorta di rastrelli per stendere le oltre duemila uova e impastarle con i 30 chilogrammi di carne e i litri di olio versati. E' la tradizionale megafrittata cucinata in piazza Marconi a Muggia (Trieste) davanti a una folla assiepata e al grande manifesto con l'inequivocabile scritta "Carneval". Quello di Muggia è uno dei più importanti appuntamenti per il carnevale in Friuli Venezia Giulia con decine di migliaia di persone richiamate, una grande sfilata di carri allegorici con duemila maschere e una festa che dura per giorni. L'enorme frittata, offerta quest'anno dalla Confartigianato, è un appuntamento impegnativo cominciato ieri mattina con l'andare a "ovi": gruppi mascherati che vanno di casa in casa, nei ristoranti, nelle trattorie chiedendo l'omaggio di una o più uova. Nel primo pomeriggio poi c'è stata la preparazione degli ingredienti per la cottura, con fuoco alimentato da bombole di gas, i rastrelli simili a quelli utilizzati nelle vicine saline, e la supervisione dello chef responsabile, Pizzamus. Nel pomeriggio la frittata era pronta ed è stata distribuita gratuitamente alla folla.