Medico si getta dall’ottavo piano dell’ospedale

PADOVA - Tragedia ieri in provincia di Padova. Un medico di 36 anni originario della provincia di Vicenza, è deceduto giovedì 25 agosto, dopo essersi volontariamente gettato dall'ottavo piano dell'ospedale di Camposampiero.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'uomo non avrebbe lasciato alcuno scritto per giustificare l'insano gesto. Dolore e incredulità tra i colleghi di lavoro che l'hanno dipinto come un professionista esemplare. In quel momento era in servizio.