Medico scrive al vescovo: "Mia sorella suora è novax"

PADOVA- Suora novax additata con una email dal fratello medico. E con lei ci sarebbero altre sei consorelle.

La questione è stata resa nota dopo la denuncia del fratello medico di una di loro. Venerdì ha scritto una mail alla Diocesi spiegando cosa sta succedendo nel convento dove vive la sorella e si è appellato al vescovo perché prenda provvedimenti.



Nessuna delle suore, tra i 50 e i 70 anni, si è vaccinata e alla messa la domenica non verrebbero rispettate le disposizioni di legge, come l’obbligo di mascherine.



Il rapporto tra i due fratelli, sempre buono, a causa del vaccino anti-covid si è compromesso negli ultimi tempi.



La donna, in risposta, ha segnalato che con tutta probabilità si vaccinerà a settembre perchè aspettando avrebbe trovato un vaccino più sicuro. Mentre le consorelle, che non avrebbero ricevuto comunicazioni dal vescovo in questo senso, sceglieranno in libertà. OT