Medicina: 3.119 iscritti al test per 428 posti

PADOVA - Sono 3.119, di cui 2.131 donne e 988 uomini, gli iscritti al test d'ingresso per i Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria dell'Università di Padova, che si svolgeranno il 6 settembre prossimo in Fiera, in lingua italiana.

Quest'anno sono 428 i posti a disposizione, 340 a Padova e 88 nella sede di Treviso. Nella selezione del 2019 furono 3.056, nel 2020 3.382 e nel 2021 si iscrissero 2.968 candidati per 414 posti. La prova durerà 100 minuti, durante i quali i candidati affronteranno 60 domande a risposta multipla con un punteggio massimo di 90 punti.

Rispetto agli scorsi anni la nuova ripartizione della prova di selezione prevede il 15% del test per quiz di ragionamento logico, ragionamento numerico e humanities, il resto alle materie disciplinari, dalla biologia alla chimica, dalla fisica alla matematica. Si svolgerà invece il 13 settembre, sempre in Fiera ma anche nelle sedi estere, il test di Medicine and surgery in lingua inglese, a cui si sono iscritti 748 studenti per 76 posti. Nel 2019 furono 471, 625 nel 2020 e 651 nel 2021.