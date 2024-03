Medici pronto soccorso, in Veneto si candidano in 212

VENEZIA - Si è chiuso con 212 candidature presentate il primo bando per la predisposizione di elenchi di medici per i pronto soccorso in Veneto, attivato da Azienda Zero. Lo riferisce oggi l'assessore regionale alla sanità, Manuela Lanzarin, definendola "una risposta inaspettata, che ci incoraggia a continuare il percorso di accompagnamento delle nostre aziende sanitarie verso il progressivo esaurimento degli affidamenti per la fornitura di personale medico a soggetti esterni". Potevano candidarsi medici specialisti in emergenza-urgenza, specialisti in altre discipline equipollenti e affini o in possesso dell'idoneità all'emergenza sanitaria territoriale (Mest).

Il bando è stato allargato anche a medici in possesso di altre specializzazioni, in formazione specialistica e laureati e non specializzati, da impiegare negli ambulatori per i codici minori, e infine medici in pensione. Ora una commissione avrà il compito di effettuare le valutazioni comparative, quindi saranno messi a disposizione delle aziende sanitarie gli elenchi con i nominativi dei medici che potranno essere contrattualizzati. "Azienda Zero - aggiunge Lanzarin - è già stata incaricata di uscire a breve con altri tre avvisi, uno per medici di anestesia e rianimazione, uno per ginecologi e il terzo per medici specialisti in pediatria. Ma i contratti di lavoro autonomo non solo l'unico strumento per recuperare i 'gettonisti', bisogna rendere più attrattivo il lavoro medico, favorire la partecipazione ai concorsi e le assunzioni. Abbiamo introdotto qualche prima misura nell'accordo con i sindacati della dirigenza sanitaria sottoscritto lo scorso 29 febbraio, dove ad esempio abbiamo previsto una indennità per i medici che operano nei pronto soccorso pari a circa 8.000 euro annui, e stiamo cercando di definire sia a livello nazionale che regionale ulteriori risorse e strumenti".