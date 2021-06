"Medici ospedalieri in fuga, succede anche negli ospedali di Treviso?"

TREVISO - “Secondo uno studio di AnaaoAssomed, associazione di oltre 20.000 iscritti di medici e dirigenti sanitari italiani, pubblicato lo scorso 12 maggio, nel 2019, il 2,9%dei medici ospedalieri (3.123 in totale) ha deciso di lasciare il lavoro prima di andare in pensione, ossia di licenziarsi. A essere ancora più preoccupante è il dato del Veneto: seconda peggior regione italiana dopo le Marche, con una fuga dei medici che arriva al 5,9%, il doppio della media italiana. E il trend degli ultimi 3 anni non accenna a rallentare.



"In Veneto le dimissioni in 10 anni si sono decuplicate, raggiungendo nel 2019 la cifra di 465 medici. Sicuramente siamo di fronte ad un effetto domino, per cui il taglio del personale e la carenza di specialisti hanno creato organici sempre più ridotti, rendendo insostenibile il carico di lavoro, come conferma anche AnaaoAssomed”.



“E negli ospedali della Provincia di Treviso come è la situazione?” A chiederlo è Coalizione Civica per Treviso che ha presentato un’interrogazione al sindaco di Treviso. “Se nel 2019, prima del Covid, quasi il 6% dei medici se n’è andato, quanti medici se ne saranno andati nel 2020 quando la pandemia ha fatto esplodere le fragilità di un sistema già in grossa difficoltà? E quali sono le prospettive per il 2021 quando lo spirito di servizio e sacrificio emerso in pandemia potrebbe venir meno, come paventa AnaaoAssomed?”, chiede Luigi Calesso. “È fondamentale capire che cosa sta succedendo, altrimenti tra qualche anno, ci troveremo con una sanità pubblica veneta dissanguata, senza più medici”.



“Per questi motivi ho inviato ai capigruppo dell’opposizione in consiglio comunale a Treviso una bozza di interrogazione in cui si chiede che il sindaco assuma le informazioni necessarie per rispondere in consiglio su: quanti medici hanno lasciato l’ospedale provinciale di Treviso nel 2019 e nel 2020, quanti medici hanno lasciato gli ospedali pubblici dell’Ulss2 Marca Trevigiana nel 2019 e nel 2020, con i dati per reparto. Infine, quanti di questi medici sono andati in pensione e quanti sono stati assunti per sostituirli”.