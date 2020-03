Medici: "E' il momento di essere realisti e guardare in faccia la realtà"

"È il momento di essere realistici e guardare in faccia la realtà. Chi critica il documento che esplicita il concetto di priorità delle cure di rianimazione in base alle risorse umane, strumentali e tecnologiche a disposizione, ha un atteggiamento fariseo. D'altronde, già oggi in alcuni ospedali se arriva un 35enne vittima di un incidente stradale o un 55 colpito da ictus rischia di non trovare posto in terapia intensiva". Così all'ANSA il presidente del sindacato degli anestesisti e rianimatori (Aaroi-Emac) Alessandro Vergallo, esplicitando il suo appoggio al documento della società scientifica Siaarti, diffuso ieri.

"Ho letto il documento in quanto socio Siaarti e mi sento di sottoscriverlo. Dimostra un atteggiamento responsabile, contro gli esperti da salotto, che farebbero bene a tacere. Si possono fare tutti i discorsi ecumenici e pan-terapeutici del mondo, ma bisogna sapere di cosa si parla". D'altronde, prosegue, "chi prescinde dalla attuale limitazione di risorse ha un atteggiamento irrealistico e fariseo, che nega l'evidenza. Stabilire un ordine di priorità nel dedicare cure più tecnologicamente avanzate a chi ha più chance di ricevere da queste cure un beneficio reale di guarigione è realistico". Sul documento Siaarti si era espressa ieri la Federazione degli ordini dei Medici (Fnomceo), ribadendo il principio del codice deontologico, di "curare tutti senza discriminazioni". Cosa dovrebbero ora fare gli anestesisti? "Quello che dice la Fnomceo naturalmente lo ascoltiamo. Per noi - spiega Vergallo - la Siaarti è il punto di riferimento scientifico e clinico".