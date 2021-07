Maxischermo nel bellunese, posti esauriti

BELLUNO - Sono stati “bruciati” in poco più di un'ora i 200 posti al Parco di Lambioi a Belluno per assistere domenica sera alla finale del Campionato europeo di calcio.

Si ricorda che potrà accedere all'area del maxischermo solamente chi è riuscito a prenotare telefonicamente il proprio posto; inoltre, dovranno essere rispettate tutte le norme anti-contagio e le distanze interpersonali.

Per motivi di sicurezza non sarà consentito l'accesso con contenitori di vetro, come bottiglie o bicchieri. Infine, il chiosco gestito da Sportivamente Belluno sarà comunque in funzione per tutta la giornata e fino alla mezzanotte.