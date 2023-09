Maxirissa con 45 persone coinvolte, il bilancio dei feriti sale a sette

PORDENONE - "Le persone coinvolte nella maxirissa di ieri sera a Prata sono circa 45: 15 di una fazione e 30 di quella opposta. Da mesi sono contrapposte per la gestione del tempio Sikh che si trova in zona".

Lo ha detto all'ANSA il procuratore della Repubblica di Pordenone, facente funzioni, Maria Grazia Zaina. "Stiamo procedendo all'identificazione di tutti i soggetti coinvolti - ha aggiunto - facilitati dal fatto che le persone che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari appartengono a entrambi i gruppi e ci stanno indicando i componenti dell'altro. In totale, i feriti sono saliti a 7, ma nessuno è in pericolo di vita".

"Grazie a un lavoro straordinario del Comando provinciale dei carabinieri si sta delineando tutto il quadro - ha concluso il procuratore facente funzioni -: i feriti sono stati tutti colpiti da armi da taglio o bastoni, anche se ci sono numerose testimonianze che parlano di spari. Stiamo verificando da che cosa provenissero; potrebbero essere scacciacani o petardi, comunque non armi con proiettili, che non sono stati rinvenuti". Le persone coinvolte saranno denunciate per rissa aggravata dalle lesioni gravi.