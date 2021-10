Maxifrana dal monte Sorapis nelle Dolomiti, intervento Vvf

BELLUNO - Un distacco di roccia di grandi dimensioni si è verificato intorno alle ore 18.30 di ieri dalla Croda Marcora, nel gruppo dolomitico del Sorapis a San Vito di Cadore (Belluno). La frana di detriti che ne è scaturita è discesa verso la frazione di Chiapuzza, in una zona non abitata.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cortina e i volontari di San Vito, che hanno eseguito un primo sopralluogo della zona. Nessuna persona risulta coinvolta o dispersa. Domani mattina sarà eseguito un sorvolo con l'elicottero "Drago 81", con a bordo personale tecnico per verificare il distacco. Saranno eseguiti anche rilievi video particolareggiati con i droni del nucleo regionale dei Vigili del fuoco.