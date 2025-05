Maxi truffa da 1,8 milioni sui crediti d’imposta per corsi di formazione inesistenti

UDINE - La Guardia di Finanza di Udine ha concluso una vasta indagine su un sistema illecito di fruizione di crediti d’imposta inesistenti per circa 1,8 milioni di euro, legati al Credito d’imposta formazione 4.0 previsto dal Piano Nazionale Impresa 4.0 e finanziato dal PNRR. L’operazione, denominata “Fake school”, ha portato all’esecuzione di un sequestro preventivo per 660.000 euro nei confronti di 8 persone fisiche e 5 società.



Le investigazioni, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Udine e coordinate dalla Procura locale, hanno ricostruito un complesso meccanismo fraudolento: alcune aziende della provincia avevano compensato crediti d’imposta derivanti da corsi di formazione mai realmente svolti tra il 2019 e il 2021.

Per simulare l’effettiva erogazione dei corsi, due imprese romane hanno prodotto documentazione falsa, tra cui slide, calendari, registri presenze e attestati, certificata da un professionista compiacente. L’indagine ha portato alla denuncia di 16 persone fisiche e 8 società, con la proposta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di circa 1,8 milioni di euro per indebita compensazione.



Tre società coinvolte hanno regolarizzato spontaneamente la propria posizione versando all’Erario le somme indebitamente compensate, mentre per le altre cinque è scattato il sequestro delle disponibilità finanziarie per 660.000 euro. L’azione rientra nelle strategie della Guardia di Finanza di contrasto ai reati economico-finanziari di maggiore gravità, integrando attività di polizia giudiziaria e controllo fiscale.