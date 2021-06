Maxi tamponamento in autostrada, coinvolto anche un bus

VICENZA - Tamponamento in autostrada, coinvolto anche un bus con 18 persone e altri mezzi.



L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì a Grisignano, in provincia di Vicenza, in direzione Milano.



Dal primo pomeriggio code e rallentamenti lungo la direttrice autostradale.



I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i veicoli ed estratto da una delle auto una donna rimasta incastrata nell’abitacolo presa in cura dai sanitari del SUEM.



Illese le 18 persone del bus diretto a Torino, l’autista del mezzo pesante e dell’altra auto.



Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada.