Maxi sequestro di sigarette destinate al contrabbando

TRIESTE - I Finanzieri del Comando Provinciale di Trieste hanno sequestrato 4 bancali contenenti pacchetti stesi brandizzati a marchio “LeM”.

In particolare, i militari del I Gruppo Trieste, nel corso di un’attività investigativa, hanno rinvenuto presso una ditta di servizi di “Self Storage” consistente nella messa a disposizione di uno spazio chiuso (box – magazzino), 4 bancali che da un primo riscontro esteriore apparivano anonimi ma, da un approfondito controllo, risultavano contenere 120.000 pezzi cadauno, per un totale di 480.000 “playing packaging” utilizzato per il confezionamento di pacchetti di sigarette, realizzato mediante la contraffazione del marchio “LeM”, di proprietà della multinazionale del tabacco “Philip Morris International”.



In particolare gli imballaggi, riportanti indicazioni in lingua inglese, avrebbero consentito il confezionamento di circa 10 tonnellate di sigarette, per essere commercializzate in contrabbando anche al di fuori degli standard comunitari di sicurezza del prodotto, con un profitto di circa due milioni e mezzo di euro.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato ed il soggetto affittuario del box, di nazionalità moldava, denunciato all'Autorità Giudiziaria.



Sono in corso le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Verona, al fine di individuare la fabbrica clandestina destinataria e la ricostruzione dell’intera filiera nonché identificare tutti i componenti del sodalizio criminoso.



Le attività descritte confermano il costante impegno della componente territoriale del Corpo nell’azione di prevenzione e repressione alla diffusione di prodotti contraffatti o non conformi rispetto agli standard di sicurezza, a tutela della salute dei cittadini e dei commercianti onesti e rispettosi delle regole del mercato.