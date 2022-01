Maxi sequestro di droga e di quasi 400mila euro in contanti

ROVIGO - Nelle ultime ore la Polizia ha proceduto a tre arresti con relativo sequestro da quasi mezzo quintale di cocaina e 400.000 euro provento del commercio di stupefacenti.

Questo il risultato di un'indagine avvenuta lo scorso venerdì 14 gennaio da parte della polizia di Stato di Rovigo in collaborazione con i colleghi emiliani.



Nel comune di Borsaro (Rovigo) e in provincia di Reggio Emilia rinvenuti due involucri da un chilo di cocaina ciascuno, più della marijuana e un dispositivo per il confezionamento “sottovuoto”.

In un’autovettura rinvenuti oltre 17.000 euro e, all’esito di successive perquisizioni eseguite presso i domicili dei soggetti coinvolti, due uomini e una donna, rinvenuti ulteriori 39 panetti di cocaina, oltre a denaro contante ammontante a complessivi 390.000 euro. I tre coinvolti sono stati arrestati in flagranza, per spaccio di sostanze stupefacenti.