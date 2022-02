Maxi-sequestro di cocaina, 270 kg tra Bologna e Vicenza

VICENZA - Maxi-ritrovamento di cocaina da parte della polizia tra Bologna e Vicenza con oltre 270 kg di stupefacente sequestrato e quattro persone arrestate.

L'operazione è scattata il 17 febbraio e gli arresti sono stati poi convalidati con ordinanza di custodia in carcere a carico di un dominicano 26enne, preso a Bologna, altri due suoi connazionali di 43 e 48 anni bloccati insieme a un italiano originario del Pisano, 68 anni, tra Creazzo e Monteviale, nel Vicentino. La squadra mobile di Bologna, coordinata dal pm Roberto Ceroni, stava tenendo d'occhio un garage in zona Santa Viola da cui è stata vista partire un'auto, con a bordo il 43enne, che poi si è diretta verso Vicenza. La perquisizione di un'altra macchina dentro al garage bolognese ha portato al ritrovamento, in un doppio fondo del baule, e al sequestro di 11,8 kg di cocaina, oltre che all'arresto del 26enne. Nel Vicentino, tra un capannone di cui è titolare il 68enne e un casolare, sono stati rinvenuti circa 260 chili di droga, in parte in un furgone in parte in bancali di pellame.

Sono stati trovati anche materiali per confezionamento, denaro in contante, fogli con appunti e una possibile contabilità dell'attività di spaccio. Il 26enne e il 43enne dominicani sono difesi dall'avvocato Matteo Murgo e, interrogati, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'altro dominicano e l'italiano sono difesi dagli avvocati Nicola Sartore e Federico Emiliani. Gli arresti sono stati convalidati a Bologna dal Gip Claudio Paris, a Vicenza dal Gip Antonella Toniolo.