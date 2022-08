Maxi sequestro di articoli in pelle

PADOVA - La scorsa settimana i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato 16.450 articoli in pelle, privi delle etichette o dei contrassegni recanti le indicazioni sulla composizione dei materiali, segnalando alla locale Camera di Commercio il rappresentante dell’azienda distributrice della merce ai fini dell’irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria.



L’intervento dei Baschi Verdi del Gruppo trae origine da una capillare attività info-investigativa svolta sul territorio provinciale, che ha consentito di individuare presso il Centro Ingrosso Cina una società dedita, tra l’altro, al commercio di accessori di abbigliamento in pelle, immessi in commercio in violazione delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente.



Lo scopo della disciplina in rassegna è quello di proteggere i consumatori da inganni sui prodotti conciari e di tutelare il settore produttivo di riferimento da pratiche commerciali scorrette.

Nel dettaglio, le modalità di etichettatura dei beni rinvenuti presso i locali aziendali, quali borse e borselli, erano carenti delle informazioni minime richieste, risultando sprovvisti delle indicazioni sulla composizione dei materiali, obbligatorie per i prodotti in pelle.



Pertanto, si è proceduto al sequestro amministrativo degli accessori di abbigliamento non in regola e alla segnalazione del legale rappresentante della società alla Camera di Commercio di Padova per l’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio.

Ulteriori accertamenti sono ancora in corso per quantificare il giro d’affari e risalire ai canali di approvvigionamento della merce.