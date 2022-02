Maxi sequestro da 3,5 milioni di euro

PADOVA - La Guardia di Finanza di Padova ha eseguito un sequestro di 3,5 milioni di euro e ha notificato sei misure di custodia cautelare in carcere a carico di altrettanti soggetti che hanno truffato lo stato per 4,3 milioni di euro.



L'operazione ha portato agli arresti domiciliari Graziano e Stefano Molon, padre e figlio, procacciatori ed esperti di contabilità di Padova, quindi Graziano Ritta e Davide Capatti; obbligo di dimora a Padova Anna Viola e la commercialista Simona Proietti, con obbligo della presentazione alla Pg.



"Il gruppo, guidato dai due Molon - ha riferito ai giornalisti il Procuratore capo, Antonino Cappelleri - è sospettato di aver presentato all'organismo statale del Mediocredito fittizie documentazioni che consentivano di ottenere dallo Stato garanzie per prestiti che venivano chiesti alle banche; le società utilizzate per queste operazioni non erano realmente esistenti".



Il denaro incassato ha specificato il comandante provinciale delle Fiamme Gialle, Michele Esposito, veniva riversato in conti correnti esteri e successivamente rientrava in Italia.