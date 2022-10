Maxi rissa in centro con decine di persone

UDINE - Maxi rissa in pieno centro: l'episodio è avvenuto martedì sera 4 ottobre in Piazzale Cella, a Udine.

Intorno alle ore 21:00, nella residenza che ospita alcuni soggetti non italiani, si è sviluppato lo scontro che ha coinvolto circa una trentina di persone. Pare che le due fazioni appartenessero a due nazionalità diverse.



Immediato l’intervento delle pattuglie della Questura di Udine, con 7 volanti e 3 ambulanze, poichè tra i soggetti coinvolti ci sono stati alcuni feriti. La situazione si è normalizzata dopo l’arrivo dei soccorsi. Al vaglio degli inquirenti le cause.