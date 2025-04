Maxi putrelle cadono da camion: colpite due auto

BELLUNO - Attimi di apprensione nella mattinata di giovedì 17 aprile lungo la SS 51, in Via Nazionale a San Vito di Cadore (Belluno), dove un autoarticolato ha perso parte del proprio carico. Due putrelle di ferro, del peso di circa 80 quintali ciascuna, sono precipitate sul bordo della carreggiata, colpendo due auto in sosta.



L’incidente è avvenuto attorno alle 7:00. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cortina e Belluno, dotati di autogrù, per mettere in sicurezza il carico rimasto sul camion e permettere al mezzo pesante di riprendere temporaneamente la marcia.



In seguito, il camion è tornato sul posto per il recupero delle putrelle cadute. Le complesse operazioni di rimozione e messa in sicurezza della strada si sono concluse poco dopo le 13:00.