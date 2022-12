Maxi operazione in Germania. Pianificavano un colpo di stato e il ritorno al Reich

Venticinque esponenti di estrema destra ed ex militari appartenenti all'organizzazione estremista Reichsbürger sono stati arrestati, con l'accusa di tentato golpe in varie località della Germania dalle forze della sicurezza tedesche. Nell'ambito della ''operazione antiterrorismo'', come l'ha definita il ministro della Giustizia tedesco Marco Buschmann, sono stati schierati circa tremila agenti della sicurezza che hanno bloccato il tentativo di assalto del Bundestag, il Parlamento di Berlino.

Un arresto anche in Italia. A quanto apprende l'Adnkronos, un tedesco sarebbe stato arrestato a Perugia in esecuzione di mandato arresto europeo perché coinvolto nell'indagine.

Un altro arresto fuori dalla Germania sarebbe stato effettuato in Austria. Gli altri arresti sarebbero stati condotti nel Baden-Württemberg, in Baviera, a Berlino, in Assia, nella Bassa Sassonia, in Sassonia e in Turingia. Sono state effettuate ricerche anche nel Brandeburgo, nella Renania settentrionale-Vestfalia, nella Renania-Palatinato e nella Saarland. Il procuratore federale intende iniziare oggi l'interrogatorio del primo arrestato, spiega la Die Zeit.

I Reichsbürger, che teorizzano la rinascita dell’impero, si rifiutano di obbedire alle leggi e non pagano le tasse, conterebbero intorno a 20 mila membri in tutta la Germania, di cui 1150 considerati molto pericolosi dall’Ufficio per la protezione della Costituzione.