Maxi operazione antidroga: un arresto nel Nord Est

PORDENONE - Maxi Operazione antidroga coordinata dalla procura di Potenza: arrestato anche un pordenonese.

Sono state in totale 26 misure le cautelari conseguenti all’inchiesta su due distinti gruppi criminali messa a segno nelle scorse ore dalle perquisizioni operate da un centinaio di Carabinieri.



Tra le persone raggiunte dai provvedimenti restrittivi anche un 40enne residente a Fanna, in provincia di Pordenone: a suo carico l'obbligo di dimora.

Per gli inquirenti, l’uomo faceva parte di un gruppo di pusher che si rifornivano da un’organizzazione composta da gambiani e nigeriani legati in qualche modo alle criminalità organizzate campana e laziale.

Nel pordenonese sono intervenuti i Carabinieri di Spilimbergo.