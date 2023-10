Maxi operazione anti-droga: 46 arresti e sequestri per 22 milioni

TRENTO - In un'operazione congiunta condotta questa mattina, le forze dell'ordine hanno arrestato 46 individui e sequestrato beni e disponibilità finanziarie per un valore stimato di circa 22 milioni di euro. L'operazione, coordinata dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trento, ha coinvolto personale dello S.C.I.C.O., Reparti territoriali del Corpo, unità A.T.P.I e unità cinofile del Corpo, con il supporto di un elicottero della Sezione Aerea di Bolzano, insieme agli agenti della Polizia di Stato della Questura di Bolzano.

L'indagine, delegata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Trento, ha portato all'applicazione di misure cautelari personali nei confronti dei 46 soggetti coinvolti, di cui 35 sono stati posti in carcere e 11 sono stati sottoposti a obblighi di dimora. L'operazione si è estesa su diverse province, tra cui Trento, Bolzano, Milano, Padova e Brescia.



Le indagini, avviate nel corso del 2021, hanno rivelato che questi individui erano coinvolti in quattro articolate associazioni per il traffico di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish, marijuana, eroina e crack, provenienti dall'Albania e dal Belgio. Le sostanze erano principalmente destinate al Trentino Alto Adige, in violazione della legge.

Le indagini hanno dimostrato l'operatività di questi gruppi criminali, che coinvolgevano anche individui stranieri. Utilizzando autovetture condotte da corrieri che attraversavano la rotta balcanica, lo stupefacente veniva introdotto in Italia e distribuito sul territorio. Alcune aree di servizio lungo l'autostrada A22 sono state utilizzate per occultare le ingenti quantità di droga, che venivano poi distribuite sul territorio.



Le operazioni di servizio hanno portato all'arresto di 15 soggetti in flagranza di reato e al sequestro di oltre 23,7 chilogrammi di hashish, circa 20 chilogrammi di marijuana, 20,7 chilogrammi di cocaina e oltre 220.000 euro in contanti. Complessivamente, le indagini hanno calcolato un consumo di droga di circa 41 chilogrammi di cocaina, 84 chilogrammi di marijuana, 34,5 chilogrammi di hashish, 6,2 chilogrammi di eroina e 115 grammi di crack.

Il valore illecito ottenuto dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti è stato stimato in circa 22 milioni di euro. I beni e i profitti ottenuti sono stati sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Questa operazione dimostra l'efficacia delle sinergie investigative tra diverse forze dell'ordine e la Procura nella lotta contro il traffico di droga e altri reati, garantendo la legalità e la sicurezza dei cittadini.