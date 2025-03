Maxi incendio al ricovero agricolo, paura per un’esplosione

BELLUNO - Un incendio di vaste proporzioni è divampato oggi intorno alle 16:30 in un ricovero agricolo di via Federa, a Tambre d’Alpago (Belluno). Le fiamme si sono rapidamente estese, minacciando una abitazione adiacente. L’intervento immediato dei vigili del fuoco di Belluno, supportati dai distaccamenti di Pieve di Cadore, Vittorio Veneto, Basso Feltrino e Alpago, ha evitato il peggio. Complessivamente 28 operatori con 8 automezzi antincendio hanno lavorato per domare il rogo e contenere i danni.



Durante le operazioni, una bombola di GPL presente nel ricovero è esplosa, aumentando il rischio di propagazione delle fiamme. Nonostante la criticità della situazione, i pompieri sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo. L’abitazione vicina ha subito danni al tetto, ma è stata salvata dall’intervento tempestivo delle squadre di soccorso.