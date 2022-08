Maxi furto da 100mila euro nell’azienda di bombole a gas

CIVIDALE DEL FRIULI - Ladri colpiscono in un’azienda di Cividale del Friuli specializzata nella produzione di bombole a gas.

È accaduto nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 agosto. Due i ladri che hanno colpito con il volto incappucciato.



I ladri sono riusciti a rubare utensili per le lavorazione dei metalli: il valore si aggirerebbe intorno ai 100mila euro.

Una guardia giurata aveva notato un individuo e aveva allertato i Carabinieri: Giunti sul posto i ladri si erano appena dileguati col bottino. Al vaglio degli inquirenti le indagini della videosorveglianza per cercare di risalire ai responsabili.