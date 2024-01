Maxi furto in casa da 60mila euro

UDINE - È di 60 mila euro il provento di un furto in una abitazione di Codroipo (Udine), avvenuto ieri e sul quale stanno investigando i Carabinieri della locale stazione. I ladri hanno rubato monili in oro e gioielli, che erano custoditi in una cassaforte. In casa, al momento in cui sono penetrati i ladri, non c'era la proprietaria.

Secondo una ricostruzione fatta dai Carabinieri, i ladri sarebbero entrati forzando una grata metallica di una porta e sono andati a cercare la cassaforte, che hanno trovato in un seminterrato. Con destrezza sono riusciti ad aprirla e rubare tutto quanto contenesse, per un valore, appunto, di 60 mila euro. La proprietaria avrebbe riferito ai militari di essere uscita nel pomeriggio, e dunque i ladri potrebbero aver agito proprio in quell'intervallo orario.