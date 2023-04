Maxi furto in azienda: rubati sette quintali di materiale

MARTIGNACCO (UDINE) - Ladri nella storica, maxi furto di materiale nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 aprile. I ladri sono entrati nell’area dell’attività utilizzando un furgone rubato in un’altra azienda. Una volta all’interno della ditta, specializzata nella produzione di frese e accessori per la lavorazione del legno e del metallo, hanno rubato sette quintali di materiale, per un valore complessivo di 150mila euro. I ladri se la sono svignata senza essere stati al momento identificati. Immediata la denuncia alle forze dell’ordine. In corso le indagini da parte dei Carabinieri.