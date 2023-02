Maxi frode per 24 milioni di euro nel settore carta

UDINE - La Guardia di Finanza di Udine ha accertato una presunta frode nel settore della carta, che ha coinvolto 37 operatori, per un totale di 24 milioni di euro e evasione dell'Iva per tre milioni. I militari hanno anche eseguito il sequestro preventivo di beni e conti correnti per 600 mila euro, in esecuzione di un provvedimento del Gip del Tribunale di Udine, su richiesta della Procura. E' stato scoperto uno schema di cessioni e di acquisti tra diverse imprese con sede in Italia e in altri Paesi dell'Ue, per far ricadere gli obblighi tributari del pagamento dell'Iva su soggetti nazionali che non effettuavano poi versamenti all'Erario.