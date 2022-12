Maxi evasione fiscale, sequestrate 20 proprietà a due coniugi 

VICENZA - I finanzieri del comando provinciale di Vicenza hanno notificato un decreto di sequestro preventivo, in via diretta, di 20 immobili fra terreni, fabbricati e una residenza di pregio nei confronti di due coniugi, di origini egiziane, gravati da ingenti debiti nei confronti del fisco. Il sequestro complessivo ammonta a circa 1 milione di euro. Le indagini condotte dalla compagnia della guardia di finanza di Schio (Vicenza) avevano preso il via in seguito ad approfondimenti condotti su una società immobiliare risultata evasore totale, riconducibile agli indagati, dichiarata fallita nel 2006 ma che nel 2008, a seguito della procedura fallimentare, era ritornata solvibile attraverso una ripartizione dell'attivo tra i creditori. Nonostante il ritorno "in bonis" della società, la stessa ha continuato a riportare il termine "fallimento" nella propria ragione sociale anche negli anni successivi.