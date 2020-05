Maxi blitz contro le discariche abusive, un sequestro a Breda di Piave

BREDA DI PIAVE – Smaltimento illecito di rifiuti nel Nord Italia: sequestrate nove discariche abusive, di cui una nel territorio del comune di Breda di Piave.

Sono 16 le misure cautelari eseguite dai carabinieri del Noe di Milano, su richiesta della Procura di Torino tra Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia per smaltimento illecito e roghi di rifiuti. Sei le persone finite in carcere, tre ai domiciliari e sette con obbligo di firma.

Le attività investigative sono state condotte dal Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Milano e coordinate dalla Dda di Torino. Secondo gli inquirenti, la rete criminale era dedita allo smaltimento illecito di grandi quantità di rifiuti, spesso attraverso roghi per bruciare gli scarti, con un profitto stimato di circa 2,5 milioni di euro. Sequestrati in tutta Italia 9 capannoni industriali e automezzi per un importo complessivo di circa 3 milioni di euro.

Le discariche abusive sequestrate si trovano prevalentemente in Piemonte: a Sale, in provincia di Alessandria, a Momo, Caltignaga, Romentino e San Pietro Mosezzo, tutte in provincia di Novara e a Cerrione (Biella).

Altre discariche anche a Breda di Piave, Oltrona San Mamette (Como), Ossona e Pregnana Milanese (Milano). Le indagini hanno preso spunto, a partire dal 2018, dall'aumento degli incendi ai danni degli impianti utilizzati per la gestione dei rifiuti e dalla presenza di diversi capannoni industriali e discariche abusive.