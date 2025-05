Maxi blitz contro frodi fiscali e riciclaggio nel tessile: sequestri per oltre 7 milioni

ROVIGO - Un’operazione della Guardia di Finanza di Rovigo, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato all’esecuzione di 20 perquisizioni e a un sequestro preventivo di beni per oltre 7 milioni di euro, nell’ambito di una vasta indagine su un’associazione a delinquere dedita a frodi fiscali, bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio.



Le indagini hanno coinvolto 8 società con sedi tra Rovigo, Padova, Venezia, Latina e Roma, e ramificazioni in Inghilterra, Bulgaria e Svizzera. Due società tessili rodigine, operanti per marchi noti della moda, sono finite al centro dell’inchiesta: una di queste è stata sottoposta a sequestro per responsabilità amministrativa.

Secondo la ricostruzione della Procura, il sodalizio criminale ha emesso e utilizzato oltre 20 milioni di euro di fatture false, riciclando i proventi illeciti tramite società estere e prestanome. Il denaro veniva fatto uscire dalle casse delle aziende tessili attraverso pagamenti di fatture per operazioni inesistenti, per poi essere reimpiegato in società di giocattoli, finanziarie e servizi, sia in Italia che all’estero. Una parte delle somme veniva restituita in contanti, trattenendo una percentuale per l’attività di riciclaggio.



Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati capannoni, abitazioni, terreni, automezzi, gioielli, orologi di lusso e disponibilità bancarie. Ai principali indagati sono contestati 68 reati, tra cui associazione a delinquere, emissione e utilizzo di fatture false, bancarotta fraudolenta e riciclaggio.



Le indagini, ancora in fase preliminare, hanno visto l’impiego di tecniche investigative avanzate, tra cui trojan, accertamenti bancari e perquisizioni. La responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo con sentenza definitiva, nel rispetto della presunzione di innocenza.