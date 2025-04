Maxi blackout in Spagna, Portogallo e Francia: caos trasporti

SPAGNA - Maxi blackout oggi, lunedì 28 aprile, ha colpito la Spagna e ha avuto effetti anche in Portogallo e nel sud della Francia. L'interruzione della corrente è avvenuta attorno alle 12.30, paralizzando le metropolitane di Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia. Semafori spenti e traffico in tilt hanno spinto le autorità a chiedere di evitare gli spostamenti in auto.



Disagi anche all'aeroporto di Barajas, rimasto senza corrente, così come diverse linee telefoniche e ferroviarie. La società ferroviaria nazionale Renfe ha confermato importanti rallentamenti e soppressioni di treni. In Portogallo la situazione è analoga: interruzioni diffuse e aeroporto di Lisbona al buio.



Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha convocato una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Prima di recarsi alla Moncloa per presiedere l'incontro, si è spostato al centro di controllo di Red Eléctrica, la compagnia statale che gestisce la rete di trasmissione.



Red Eléctrica ha attivato i piani di emergenza, stimando che la completa riattivazione della rete richiederà tra le sei e le dieci ore. Sono ancora in corso le verifiche per stabilire le cause dell'incidente.



Anche l'Instituto Nacional de Ciberseguridad è stato coinvolto nell'indagine, per verificare l'eventualità di un attacco informatico.



La Commissione Europea ha confermato di essere in contatto con le autorità di Spagna e Portogallo e con l'Entso-E, la rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione, per monitorare la situazione. Sono stati attivati i protocolli previsti dalle normative Ue per il ripristino del sistema.



Per motivi di sicurezza, anche alcune centrali nucleari spagnole hanno interrotto la produzione di energia. Gli impianti stanno utilizzando generatori d'emergenza per mantenere attivi i sistemi interni.



Secondo fonti del Consiglio di Sicurezza Nazionale, nonostante l'interruzione, non si registrano danni ai reattori e le procedure di sicurezza sono regolarmente attive.