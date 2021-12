Maurizio Zamparini ricoverato e operato d'urgenza in ospedale

UDINE - Maurizio Zamparini ricoverato d'urgenza in ospedale a Udine. L'ex patron delle squade di calcio del Palermo e del Venezia, 80 anni, è stato sottoposto a un intervento d’urgenza per un attacco di peritonite.

Dopo un passaggio in terapia intensiva, è stato trasferito in terapia sub intensiva all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Zamparini, che alcuni mesi fa aveva perso il figlio, è fuori pericolo e sono state escluse complicazioni legate al Covid.

LEGGI ANCHE