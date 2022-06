Maturità, intera commissione positiva al Covid

VENEZIA - Sono numerosi gli studenti veneti che a causa del Covid saranno costretti a sostenere gli scritti dell'esame di Maturità nel corso delle prove suppletive previste il 6 e 7 luglio.

Ma il virus non ha risparmiato nemmeno i docenti: è il caso di un'intera commissione di un istituto del centro storico di Venezia risultata positiva nei giorni scorsi.

"Fortunatamente siamo riusciti a sostituirla per tempo", ha spiegato la direttrice dell'Ufficio scolastico del Veneto, Carmela Palumbo, che ha anche sottolineato come tutti gli studenti impossibilitati a effettuare le prove potranno recuperarle: se la positività al Covid non permetterà di sostenere l'esame nemmeno nelle date previste all'inizio di luglio, sarà rimandato direttamente a settembre.

Chi dovesse, invece, contrarre il virus prima della prova orale potrà, a discrezione della commissione, sostenerla da remoto.