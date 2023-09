In mattinata ritrovata l'uomo scomparso martedì sera

GORIZIA - Alle 21.45 del 5 settembre 2023, i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia sono stati chiamati all'azione per una delicata operazione di ricerca in Valle Goppion a Grado (GO). La situazione ha richiesto un rapido dispiegamento di risorse per garantire il successo dell'operazione di salvataggio. Immediatamente, la macchina dei soccorsi è entrata in azione, inviando sul luogo la squadra del distaccamento di Monfalcone e il furgone UCL (Unità Comando Locale). Quest'ultimo, equipaggiato con personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso (TAS), ha allestito il punto di coordinamento delle operazioni, garantendo un efficace supporto logistico.

Nella mattinata di oggi sono state mobilitate anche le unità cinofile regionali dei Vigili del Fuoco, ampliando così le risorse impiegate nella ricerca. Per intensificare ulteriormente gli sforzi, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero del Reparto Volo del comando dei Vigili del Fuoco di Venezia. L'intenso lavoro delle squadre di soccorso è stato premiato intorno alle 11 del mattino, quando una delle squadre dei Vigili del Fuoco ha individuato l'uomo in stato di confusione ma in apparenti buone condizioni fisiche. L'uomo è stato immediatamente accompagnato dai suoi familiari, che erano stati avvertiti del suo ritrovamento, presso una struttura sanitaria per ulteriori controlli medici. In tutta l'operazione, le forze dell'ordine, in particolare i Carabinieri, hanno garantito la necessaria assistenza e coordinamento.