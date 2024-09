Mattinata da incubo in A4, tre incidenti e tre feriti

Tre diversi incidenti hanno interessato le competenze CAV alle prime ore di oggi, 24 settembre, costringendo il personale di Concessioni Autostradali Venete e la Polizia Stradale di Venezia a lavorare su più fronti contemporaneamente.

Alle 9.30 gli addetti di CAV sono intervenuti lungo il Passante di Mestre, nel territorio di Scorzè, per un tamponamento tra un autocarro e un autoarticolato: tre i feriti, fortunatamente non gravi, che si trovavano a bordo del mezzo più leggero. Sul posto sono intervenuti la intervenuta la Polizia Stradale di Mestre, le ambulanze del Suem e gli ausiliari della viabilità con un coordinatore di CAV, per la gestione del traffico, deviato su una sola corsia di marcia. Gli incolonnamenti hanno raggiunto i 4 chilometri e proseguono tuttora.

Poco prima, alle 8.40, sul tratto di A4 tra Padova Est e il Bivio con la A57 a Dolo, due tamponamenti in successione al chilometro 365 est non hanno provocato feriti, ma code di circa 4 chilometri in direzione Venezia. Entrambi gli eventi sono stati risolti.