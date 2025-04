Mattia Minguzzi, dopo il delitto l’orrore: profanata la tomba del 14enne ucciso a Istanbul

ISTANBUL (TURCHIA) – La tomba di Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne ucciso a coltellate lo scorso 24 gennaio, è stata profanata nelle scorse ore. Il giovane, figlio dello chef italiano Andrea Minguzzi, era stato aggredito in un mercato rionale di Istanbul da due adolescenti di 15 e 16 anni, ora sotto processo. La scoperta della violazione del sepolcro è avvenuta mentre si teneva la prima udienza davanti al tribunale penale minorile della città turca. In aula sono stati ascoltati i due imputati e un testimone, mentre la testimonianza di un secondo sarà acquisita alla prossima udienza, fissata per l’8 maggio. L’avvocato della famiglia Minguzzi, Rezan Epozdemir, ha sottolineato che "tutti hanno mostrato una volontà seria di fare giustizia", promettendo di continuare la battaglia legale. I familiari del ragazzo chiedono che venga applicata la pena massima prevista dall’ordinamento turco.

