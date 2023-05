Mattia Busato di scena nel weekend a Padova

PADOVA - È tutto pronto per l’Endeco Open Veneto, il grande evento dedicato al karate che per tre giorni terrà banco a Padova all’interno della prestigiosa cornice della Kioene Arena. Al palasport di via San Marco, da venerdì 19 a domenica 21 maggio, saliranno sul tatami oltre un migliaio fra atleti e atlete di quasi tutte le categorie (Under 14, Cadetti-Cadette, Juniores, Under 21 e Seniores), provenienti da varie zone d’Italia. La manifestazione di respiro internazionale è organizzata dalla Germinal Sport Target, società capofila di Castelfranco Veneto guidata da Niki Mardegan, insieme a Centro Yoshitaka di Padova, Nenrjukan di Isola Vicentina e AKS-Accademia Karate Shotokan di Sesto Fiorentino, realtà rappresentate rispettivamente da Franco Destro, Marco Zocca e Leonardo Marchi. L’Open Veneto è uno degli appuntamenti principali compresi nel calendario della Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali) e si avvale del patrocinio del Comune di Padova che lo ha inserito nel ciclo “Padova Città Europea dello Sport 2023”.

Media partnership è il portale specializzato Karateka.it. L’importanza dell’evento, sponsorizzato da Endeco, si tradurrà in una lunga serie di gare nelle specialità regine (kata e kumite), che metteranno in palio punti preziosi per il ranking nazionale che determina le selezioni azzurre in vista di Europei e Mondiali. La rassegna padovana costituisce inoltre la quarta tappa di un circuito federale che include gli Open già andati in scena ad Olbia, Follonica, Rimini e i prossimi previsti in Campania e Piemonte. Il tabellone si aprirà venerdì alle 14.30 per proseguire fino a sera, mentre sabato e domenica gli incontri di karate proseguiranno senza soluzione di continuità dalle 9 in poi, per concludersi attorno all’ora di cena. Ingresso libero.

VOLTO COPERTINA. Testimonial d’eccezione della tre giorni di karate alla Kioene Arena sarà Mattia Busato, laureatosi vicecampione europeo nel kata, sia a livello individuale che di squadra, al campionato continentale tenutosi lo scorso marzo a Guadalajara (Spagna). Il campione della Germinal Sport Target (tesserato con il CS Esercito) recherà visita a Padova nella giornata conclusiva di domenica per portare il proprio saluto, dopo aver registrato lo scorso weekend un lusinghiero quinto posto alla Premier League di Rabat (Marocco), competizione tra le più difficili nel panorama internazionale, a cui sono ammessi soltanto atleti con il livello più alto del ranking mondiale. Nella finale per il bronzo, Busato ha presentato sul tatami un kata all’altezza della sua fama, ma non è stato sufficiente per superare la precisione e la pulizia nei movimenti di Kazumasa Moto, uno dei “mostri sacri” giapponesi, considerati fra i maestri della disciplina. Alla fine, il karateka nipponico ha meritato di salire sul terzo gradino del podio, anche se è stato premiato con un divario forse fin troppo ampio nel punteggio, che non rispecchia la reale differenza di valori tecnici tra i due atleti (44.2 contro 42.4). Link ufficiale all’Open Veneto con orari delle gare, risultati, dati statistici e altri dettagli utili: https://bit.ly/3pPC9sw. (credit foto Fijlkam)