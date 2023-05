''Matteo ti aspettiamo... Anzi è meglio se non vieni". Raduno sul Garda, è sfida social tra Salvini e le baby gang

VERONA - Ormai sfida aperta a colpi di post sui social tra il ministro Matteo Salvini e il 'popolo dei maranza', sull'annunciato raduno di baby gang che dovrebbe svolgersi a Peschiera del Garda il 2 giugno prossimo. Dopo gli incidenti avvenuti lo scorso anno, con duemila giovani, italiani di seconda generazione, a creare il caos in stazione e sul lungolago, il ministro via web aveva chiesto che non si ripetessero gli incidenti del 2022. Per tutta risposta i ragazzini hanno replicato via TikTok: 'Matteo ti aspettiamo...Anzi è meglio se non vieni". Per poi rincarare la dose dicendo di avere già in tasca "un piano B" in grado di farsi beffa del servizio d'ordine che si sta già predisponendo tra Peschiera e Desenzano. Proprio per prevenire atti di teppismo ieri vi è stato online un vertice tra le sei prefetture maggiormente interessate per coordinare le azioni di contenimento da attuare in caso l'evento si ripetesse. (ANSA)