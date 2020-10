Matteo Martini ultimo acquisto di mercato del Treviso Ac

TREVISO - Matteo Martini, classe ’96, centrocampista, scende dalla serie D, è il nuovo acquisto del Treviso Ac. Il neo acquisto biancoceleste, che arriva dalla Sangiovannese, è già disponibile alla corte di Cunico per domenica prossima.



Martini ha un passato nelle fila del settore giovanile della Fiorentina dove ha militato per 7 anni. Poi ha giocato nella Primavera del Bologna e poi varie esperienze nella serie D in Toscana.



Domenica l’O. Tenni apre le proprie porte ai tifosi, per la prima in casa della squadra biancoceleste Treviso Ac. per la partita contro il Santa Lucia di Piave. Lo stadio del capoluogo trevigiano si prepara quindi ad accogliere i propri tifosi e non nel massimo rispetto delle disposizioni in attuazione per l’emergenza Covid.



“A tal proposito voglio ringraziare tutti i volontari e la nostra dirigenza per il grande lavoro che stanno profondendo per preparare al meglio la stagione – sottolinea il Presidente Luigi Sandri – Un grazie ai numerosi consorziati di Treviso Siamo Noi che ci stanno vicino e che si stanno adoperando per supportarci in campo e fuori. Infine, un plauso all’amministrazione comunale di Treviso per l’impegno profuso per rendere il nostro stadio più bello e all’altezza delle aspettative di tutti”. Assegnazioni posti. I posti verranno assegnati in modo nominativo per un numero massimo di 1000 spettatori nel rispetto delle distanze stabilite dalle disposizioni anti covid.



Prevendita. La prevendita continua oggi venerdì 2 ottobre, dalle ore 15 alle 19 e Domenica mattina dalle 9,30 alle 12,30. Il biglietto acquistato in prevendita garantirà l’entrata diretta previa effettuazione misure di sicurezza anti covid (misura temperatura). Per la prevendita occorre recarsi allo Stadio Tenni entrando dall’ingresso 2 per recarsi presso la segreteria.



Gli abbonati del campionato 2019/20 solo in prevendita potranno beneficiare di una riduzione presentando il vecchio abbonamento per le prime quattro partite in casa.



Domenica biglietti ai botteghini. Il biglietto può essere acquistato anche domenica presso il botteghino dello stadio a partire dalle ore 14,45. L’ingresso per la curva è stabilito presso lato Foro Boario con cassa dedicata.



Tessere speciali. Tessere Figc e persone disabili devono comunicare entro mercoledì sera la propria volontà di accreditarsi per l’ingresso via email scrivendo i propri dati a trevisoac@gmail.com. Ritiro accrediti domenica al portone 2 dalle ore 14,45.