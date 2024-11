Mattarella a Venezia per la festa delle Forze Armate

VENEZIA - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presieduto oggi a Venezia la cerimonia per il 4 novembre, Giornata dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate, in una piazza San Marco affollata di autorità civili e militari. Accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, e dal Capo di Stato maggiore della difesa, generale Luciano Portolano, Mattarella ha assistito a una serie di eventi commemorativi che hanno celebrato il contributo delle Forze Armate italiane.

Durante la cerimonia, il presidente ha conferito la croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia a sei bandiere di guerra, riconoscendo le azioni distintive compiute in guerra da unità delle Forze Armate. Le onorificenze sono state assegnate alle Bandiere di guerra della Marina Militare, del 152° Reggimento Fanteria "Sassari", dell'ottavo Reggimento Artiglieria Terrestre "Pasubio", della Nave Antonio Marceglia, del 14° Stormo e dell'ottavo Reggimento Carabinieri "Lazio".

Il ministro Crosetto ha sottolineato l'importanza della sicurezza nazionale in un contesto internazionale complesso, affermando che "non esiste sicurezza se si chiudono i confini". Ha evidenziato il ruolo attivo delle Forze Armate italiane in missioni all'estero, come in Libano e Kosovo, dove i militari sono impegnati a difendere la pace e la democrazia.

La cerimonia è stata arricchita da momenti spettacolari, tra cui un lancio di paracadutisti che hanno portato un grande Tricolore sopra la piazza e il sorvolo delle Frecce Tricolori. La giornata ha visto anche un imponente schieramento delle forze armate, con una presenza significativa di pubblico e un cordone di sicurezza rafforzato per garantire l’ordine durante l’evento.

L'atmosfera è stata caratterizzata da un forte senso di unità e orgoglio nazionale, con il presidente Mattarella che ha espresso un particolare pensiero ai militari italiani impegnati in missioni internazionali. La celebrazione ha rappresentato non solo un momento di ricordo per le vittime delle guerre passate ma anche un riconoscimento del lavoro attuale delle Forze Armate nella promozione della pace e della sicurezza a livello globale.