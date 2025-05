Mattarella a Venezia: “L’autonomia efficace solo con sussidiarietà e collaborazione”

VENEZIA - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto stamattina a Venezia durante il Festival delle Regioni e delle Province Autonome, sottolineando l’importanza di un’autonomia che si traduca in un’efficace valorizzazione delle funzioni e competenze, applicando i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Questi criteri, presenti nella Costituzione per le funzioni amministrative, sono fondamentali anche per l’articolazione legislativa tra Stato e Regioni.



Mattarella ha ricordato come la riforma dell’elezione diretta dei governatori abbia ampliato significativamente le competenze legislative regionali, dando nuova attuazione al principio autonomista sancito dalla Carta costituzionale. Nonostante un iniziale periodo di conflittualità, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha contribuito a stabilizzare i rapporti tra i diversi livelli di governo.



In questo contesto, il presidente ha evidenziato il ruolo chiave della leale collaborazione tra Stato e Regioni, indispensabile per il buon funzionamento della Repubblica. Tale principio deve guidare anche i rapporti tra i poteri e lo stesso Capo dello Stato.

All’incontro erano presenti il presidente del Veneto, Luca Zaia, e il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Zaia ha definito l’Italia il paese più bello del mondo, ricco di patrimoni culturali e prodotti tipici, ma ha evidenziato la necessità di superare il modello centralista che ha generato disuguaglianze e due velocità nel Paese.



Il governatore veneto ha invitato Mattarella a essere il portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi, sottolineando il ruolo fondamentale delle Regioni e degli enti locali nell’organizzazione di eventi di rilevanza mondiale. Zaia ha concluso ribadendo la necessità di un’Italia unitaria ma federalista impenitente, per superare le criticità di un sistema centralista mal gestito.