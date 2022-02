Mattarella, mai più tragedie sul lavoro come studente Parelli

ROMA - "La dignità. Dignità è azzerare le morti sul lavoro, che feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi. Perché la sicurezza del lavoro, di ogni lavoratore, riguarda il valore che attribuiamo alla vita.

Mai più tragedie come quella del giovane Lorenzo Parelli, entrato in fabbrica per un progetto scuola-lavoro. Quasi ogni giorno veniamo richiamati drammaticamente a questo primario dovere della nostra società".

Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento.

