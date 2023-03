Matta Busato agli Europei di Karate

CASTELFRANCO - Al via la 58esima edizione dei Campionati europei della Wkf (World Karate Federation), in calendario a Guadalajara (Spagna) da mercoledì 22 domenica 26 marzo. A vestire i colori della Nazionale sarà anche Mattia Busato (CS Esercito), il “gioiello” e l’eccellenza della Germinal Sport Target. L’anno scorso, Busato vinse il bronzo alla rassegna continentale di Gaziantep (Turchia), dimostrando di esserci sempre negli appuntamenti che contano. Da quando ha iniziato a indossare l’azzurro in ambito Seniores (ovvero dal 2014), ha sempre centrato una medaglia agli Europei. Classe 1993 di Olmo di Martellago, ma figlio adottivo di Castelfranco Veneto, Busato proverà a confermarsi per l’ennesima volta nella sua specialità, il kata, formando una squadra di assoluto livello con Gianluca Gallo e Alessandro Iodice.

Il programma e la copertura tv dell’Europeo di Guadalajara

Le giornate di sabato e domenica saranno interamente dedicate alle finali per il bronzo e per l’oro.

Sabato, dalla mattina alla sera, verranno definiti tutti i campioni continentali individuali di kata, kumite e parakarate, oltre alla squadra femminile di kumite. Domenica, infine, sarà il turno delle squadre di kata e di quella di kumite maschile.

Le finali degli Europei saranno trasmesse in diretta su Rai Play. Sabato il blocco ori, dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 20. Domenica, il palinsesto prevede l’intero blocco, dalle 9 alle 14.



CAMPIONATI IITALIANI

Ai Campionati italiani per rappresentative regionali ritorna a brillare la giovane stella di Alvise Toniolo. La rassegna, andata in scena al PalaPellicone di Ostia, ha visto infatti protagonista il karateka di Galliera Veneta, in forza alla Germinal Sport Target di Castelfranco Veneto. Dopo un periodo di stop a causa di un brutto infortunio, che gli aveva impedito di prendere parte agli Europei Cadetti a Cipro, e il ritorno alle competizioni avvenuto soltanto recentemente, Toniolo è tornato a mettersi al collo una medaglia, conquistando l’argento nel kumite individuale tra gli Under 18 (-68 kg). Risultato che assume ancora più valore se si pensa che si è dovuto confrontare con avversari anagraficamente più grandi. Toniolo, classe 2007, gareggia infatti a livello Under 16, ma sul tatami ha incrociato atleti di età superiore cedendo soltanto a Pietro Pio Califano (CTR Campania).



Alla manifestazione, organizzata dalla Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali), hanno ben figurato anche altri giovani agonisti e agoniste della Germinal Sport Target, chiamati a rappresentare il CTR Veneto. Stiamo parlando di Gisella Aloisi e Sofia Stangherlin, rispettivamente quinte classificate tra le Under 18 nel kumite (-48 kg) e nel kata, in quest’ultima specialità sia individuale che a squadre. Per entrambe, atlete Under 16, vale il discorso fatto per Alvise: sia Gisella che Sofia hanno dovuto misurarsi con ragazze anche più grandi. Un altro quinto posto, inoltre, è stato raggiunto da Alessio Diana, karateka tesserato per la Sport Target, che sempre con la rappresentativa veneta si è distinto tra i Master A nel kata.