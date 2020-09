Matrimonio via streaming per il papà in casa di riposo

CASTELFRANCO – Quale genitore non desidera partecipare al matrimonio della figlia? Tutti naturalmente cullano il sogno di non mancare nel giorno più importante dei propri eredi ma in tempo di covid non è sempre facile, così al Centro Servizi alla Persona Domenico Sartor di Castelfranco Veneto si sono ingegnati, consentendo a un ospite di assistere via streaming allo sposalizio.

“Tutto è possibile al Centro Servizi alla Persona Domenico Sartor anche partecipare in diretta ad un matrimonio! – commentano soddisfatti dal Sartor -. Alcuni giorni fa infatti un nostro ospite, il signor Roberto, ha potuto seguire il matrimonio della figlia Maria Giovanna e il compagno Marco, che si è celebrato nella sala consiliare del comune di Castelfranco ed è stato trasmesso in streaming grazie al collegamento creato per l'occasione. Ovviamente non poteva mancare un affettuoso saluto prima del grande passo, che ha emozionato moltissimo anche tutti noi! Evviva gli sposi!”.