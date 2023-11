Matrimonio si trasforma in tragedia: bevono alcol fatto in casa, 14 invitati perdono la vita

Un giorno che doveva essere di festa si è trasformato in una terribile tragedia durante un pranzo di nozze. Quattordici invitati hanno perso la vita dopo aver consumato alcolici fatti in casa, forse acquistati in un negozio non autorizzato. Le autorità locali hanno riferito che il numero complessivo delle persone coinvolte era di 18, ma quattro di loro, sebbene in condizioni gravissime in ospedale, sono sopravvissuti. I fatti si sono svolti nella città di Subang, nel West Java, in Indonesia.

Dopo aver condiviso un pasto, i partecipanti al matrimonio hanno iniziato a manifestare sintomi allarmanti: alcuni hanno vomitato, altri hanno sofferto di forti mal di testa e alcune persone sono svenute. Di fronte a queste condizioni, molte persone si sono recate in ospedale. Nel corso delle ore, i casi sono aumentati in modo significativo. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, molti dei pazienti non sono sopravvissuti.

La vittima più giovane aveva solo 16 anni, mentre la maggior parte delle vittime erano anziane. Secondo gli inquirenti, la causa di questa tragedia sarebbe stata l'uso di alcol di contrabbando durante il banchetto di nozze. Gli sposi, probabilmente per risparmiare denaro, avrebbero optato per l'acquisto di alcol fatto in casa da un negozio locale, che non avrebbe avuto le autorizzazioni necessarie per la vendita di bevande alcoliche. In Indonesia, dove una grande parte della popolazione è di fede musulmana, il consumo di alcol è vietato, ma alcune comunità trovano il modo di procurarsi bevande di contrabbando, il che rende questo tipo di attività diffusa. Le indagini sono in corso, e al momento è stata arrestata la titolare del negozio coinvolto nella vendita dell'alcol.