Matrimonio lampo: sposa inciampa, dopo tre minuti chiede il divorzio

Sposarsi e divorziare in soli 180 secondi. Il matrimonio più veloce della storia è avvenuto di recente in Kuwait e vede protagonista una giovane coppia. Secondo quanto riportato dai media locali, si era appena concluso il momento emozionante dello scambio delle fedi quando la sposa, mentre usciva dalla cerimonia, è inciampata accidentalmente, atterrando in modo goffo. Tutti gli invitati si sono messi a ridere, compreso il neo marito ma ciò che è successo dopo questo incidente ha sorpreso tutti i presenti. Invece di mostrare compassione e aiutare la moglie a rialzarsi, lo sposo ha iniziato a deriderla di fronte a tutti gli invitati. La reazione ha suscitato lo sdegno e la rabbia della sposa, che furiosa ha fatto dietrofront e ha chiesto al giudice di annullare immediatamente il matrimonio. Il giudice non solo ha accolto la richiesta della sposa, ma ha anche preso la decisione di sciogliere il matrimonio sul posto.