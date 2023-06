Matrimonio finisce in tragedia: bus con gli invitati si ribalta, 10 morti e 25 feriti

Un tragico incidente è avvenuto in Australia, dove dopo un matrimonio l’autobus che trasportava gli invitati si è ribaltato. Dieci persone sono morte e 25 sono rimaste ferite, alcune in modo grave. La notizia è stata riportata dalla stampa australiana e internazionale: la festa di nozze si era tenuta in una cantina della Hunter Valley, sopra Sydney. Complice una fittissima nebbia e il buio, l’autista si è ribaltato in prossimità di una rotatoria. Non è chiara la dinamica dell’incidente, ma il guidatore del mezzo ora è indagato per omicidio.