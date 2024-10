Matilde Lorenzi, oggi i funerali della sciatrice

TORINO-BOLZANO - Funerali di Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci morta a 19 anni in un incidente in Val Senales, in Alto Adige, oggi a Giaveno (Torino). le esequie si terranno nella chiesa di San Lorenzo.

“Con Matilde Lorenzi scompare una grande atleta e l’intera Val Sangone perde una figura di riferimento importante per il territorio nazionale e locale”, ha detto il sindaco di Giaveno, Stefano Olocco.

Alle esequie sono attesi il ministro dello Sport, Andrea Abodi e il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti.

Il Comune di Sestriere ha proclamato per oggi una giornata di lutto cittadino in concomitanza con la data della cerimonia funebre. “E’ una gesto – ha spiegato il sindaco Gianni Poncet - con il quale vogliamo sottolineare la nostra vicinanza a tutta la Famiglia Lorenzi che al Sestriere è praticamente di casa. Siamo davvero senza parole per la grave perdita di Matilde che ha vissuto la sua infanzia ed è cresciuta agonisticamente sulle nevi di Sestriere, militando per anni nello Sci Club Sestriere, diventando una grandissima atleta. Una tragedia che ha scosso profondamente tutta la comunità e tutti coloro che l’hanno conosciuta condividendo con lei la sua grande passione per lo sci”.